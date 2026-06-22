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Dünya

Karayipler'de gerilim: ABD ordusu şüpheli tekneyi batırdı

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Karayipler'de gerilim: ABD ordusu şüpheli tekneyi batırdı
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ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, istihbarat bulgularının, terör örgütleri tarafından işletildiğini ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı bir tekneye dün saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 6 kişinin hayatta kaldığı aktarılan açıklamada, ABD askerlerinin zarar görmediği ifade edildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

  • ABD ordusu
  • uyuşturucu taşıma
  • Karayipler

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