Dünya

Karayipler'de gerilim tırmanıyor: BM görevindeki Belçika uçağına Haiti'de silahlı saldırı

BM misyonu kapsamında görev yapan askeri nakliye uçağı iniş öncesi hedef alındı, kurşun izleri uçuş sonrası fark edildi.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Belçika Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, 19 Nisan'da Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'dan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e uçuş gerçekleştirdi.

15. Hava Ulaştırma Filosu'na bağlı uçak, BM misyonu kapsamında yaklaşık 80 Çadlı askeri, Port-au-Prince'e taşıdı. Askerlerin indirilmesinin ardından uçak Santo Domingo'ya geri döndü.

Uçuş sonrası yapılan kontrolde, uçağın kuyruk ve motor bölümünde iki kurşun izi tespit edildi.

Uçağın Port-au-Prince'e iniş öncesinde hedef alındığı değerlendirilirken güvenli iniş yapan uçaktaki mürettebatın yara almadığı belirtildi.

Geçici onarımların ardından uçak, Brüksel'deki üssüne sorunsuz şekilde döndü.

Savunma Bakanlığı olayı doğrularken olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

11 yıl kaçtı, 9 kez estetik oldu! Katil işçi yakayı serviste ele verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
