Dünya

Karayipler'de GPS sinyalleri engelleniyor iddiası

ABD ve Venezuela'nın, karşılıklı saldırıları engellemek için Karayipler'deki küresel konumlama sistemini engellediği iddia edildi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 22:58
New York Times gazetesine konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki gerilimin "bölgedeki elektronik savaşın artmasına yol açtığını" öne sürdü.

Gazetenin haberinde "ABD ve Venezuela arasında tırmanan gerilim, her iki ülkenin ordularının da olası bir saldırıya karşı önlem olarak Karayipler'deki uydu navigasyon sinyallerini engellemesine yol açtı. Bu durum, bölgedeki hava ve deniz trafiğini çarpışma ve kaza risklerine daha fazla maruz bırakmaktadır." ifadeleri yer aldı.

ABD'li bir yetkili, Stanford Üniversitesi verilerine göre son aylarda Karayipler'e konuşlandırılan bazı ABD savaş gemilerinin, bulundukları bölgelerde küresel konumlama sinyallerini engellediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Öte yandan, uydu verileri firması Spire Global'in analizine göre Venezuela Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin askeri baskısına karşılık olarak, askeri üsler, petrol rafinerileri ve enerji santralleri dahil olmak üzere ülkenin kritik altyapıları çevresindeki konumlama sinyallerini engelledi.

İki ülkenin de kullandığı benzer taktiklerin, sinyal bozma faaliyetlerinin kapsamını ve yoğunluğunu artırdığı, bu askeri taktiklerin bölgede sivil ulaşımın aksamasına yol açtığı vurgulandı.

Haberde ayrıca, Karayipler'deki sinyal engelleme faaliyetlerindeki artışın, Trump'ın Maduro'ya karşı yürüttüğü baskı politikasının "bölgesel etkisinin en çarpıcı örneklerinden biri" olduğu değerlendirildi.

Trump yönetimi, aralarında ABD donanmasının en modern uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da bulunduğu savaş gemilerinin, Venezuela hükümeti tarafından organize edildiğini iddia ettiği uyuşturucu kaçakçılığını hedef aldığını söylüyor.

