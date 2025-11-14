Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Pakistan'dan alınan 5 adet JF-17 Block III savaş uçağının Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde aktif hizmete girdiğini doğruladı. Dört tek kişilik ve bir çift kişilik olmak üzere uçaklar, Bakü'deki Zafer Günü geçit töreninde ilk kez halka tanıtıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edilen görüntü

Tedarik ile birlikte Azerbaycan, Pakistan, Myanmar ve Nijerya'dan sonra JF-17'nin dördüncü kullanıcısı oldu. Bakü semalarında görülen uçaklar, Ekim ayında Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) ile ortak tatbikatlar için Azerbaycan'a gelen aynı JF-17 Blok III gövdelerine karşılık geliyordu.

BOZDOĞAN VE GÖKDOĞAN İLE KANATLANACAK

Çinli Chengdu Uçak Şirketi (CAC) ve Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen JF -17 Thunder, eski Mirage III/5, A-5C ve F-7P uçaklarının yerini alacak.

Yabancı basında yer alan habere göre, dördüncü nesil, hafif, tek motorlu çok amaçlı bir savaş uçağı olan JF-17 Thunder Block III'lerin TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzeleri ile donatılacağı iddia edildi.

KAAN'A YARDIMCI GÜÇ

Askeri uzmanlar ise Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye arasında artan işbirliğinin sadece silah tedarikiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda teknoloji transferi, mühendislik desteği ve ortak geliştirme projelerini de içerdiğini vurguladı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN projesine Pakistan ve Azerbaycan'dan güçlü destek gelebileceği ifade edildi. Konuya ilişkin geçtiğimiz yıllarda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "F-35'i bize vermediler. Bu bizi kendi uçağımızı yapmakta teşvik etti. Bir nevi bize iyilik yaptılar. Biz de KAAN'ı üretiyoruz. Dost ve kardeş ülkeler de bu projeye ortak olmak için çaba harcıyorlar. Azerbaycan ile anlaşma imzalandı, Pakistan ile de imzalanmak üzere, başka ülkeler de var. Onlar da gelecekler" demişti.

Haberde açıklamalarına yer verilen Asyalı bir askeri analist, "JF-17 ve KAAN anlaşmaları, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın askeri yeteneklerini eş zamanlı olarak geliştirme iradesini simgeliyor. Bu adımlar sadece savunma alanında değil, jeopolitik etkide de güçlü sonuçlar doğuracaktır" dedi.

JF-17 THUNDER SAVAŞ UÇAKLARI HAKKINDA

Uçağın yaklaşık 16bin 900 metrelik bir uçuş tavanı, Mach 1.8 azami hızı ve 13 bin 500 kilogramlık maksimum kalkış ağırlığı var. Sekiz sabit noktada 3 bin 400 pound'a (bin 500 kilogram) kadar mühimmat taşıyabilir. 91,2 kN itiş gücü üreten Klimov RD-93MA turbofan motoruyla güçlendirilen Block III varyantı, KLJ-7A olarak adlandırılan aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı, geniş açılı holografik baş üstü göstergesi, kask üstü gösterge ve görüş sistemi, füze yaklaşma uyarı sensörleri ve geliştirilmiş dijital uçuş kontrol sistemi içerir.

Çin menşeli PL-15E görüş menzili dışı füzeler ve PL-10E görüş menzili içi füzelerin yanı sıra hassas güdümlü bombalar, gemi savar füzeleri ve radyasyon savar füzeleriyle donatılabilir. İki koltuklu JF-17B varyantı, dikey dengeleyicideki dahili yakıt tankları ve hafifçe değiştirilmiş gövde tasarımıyla dönüşüm eğitimi ve başlangıç avcı eğitimi için de kullanılabilir.

Azerbaycan için JF-17 Block III'ün entegrasyonu, mevcut MiG-29 savaş uçaklarını ve Su-25 kara saldırı uçaklarını tamamlayarak hava gücü kabiliyetlerinde önemli bir yükselme anlamına geliyor.

İki kişilik model, Azerbaycan pilotlarının eğitimini kolaylaştıracak ve tek kişilik modellere geçiş platformu görevi görecek. İlk üslenmenin, Azerbaycan'ın mevcut savaş uçağı altyapısıyla uyumlu olacak şekilde Nasosnaya Hava Üssü'nde yapılması bekleniyor. Bu uçakların hizmete alınması, Bakü'nün operasyonel hazırlığı ve bölgesel caydırıcılık kapasitesini artırmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı savunma modernizasyon sürecinin bir parçası. Zamanla, JF-17'nin hem hava savunma hem de kara saldırı rollerini üstlenmesi ve hassas vuruş kabiliyetinin Azerbaycan'ın birden fazla alanda ortak operasyon yürütme kabiliyetini genişletmesi bekleniyor.