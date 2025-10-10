İSTANBUL 17°C / 10°C
“Kardeş Türkiye” diyerek vurguladı… Hamas: Muazzam çabayı takdir ediyoruz

Hamas, 'Gazze'nin yönetimi Filistin'in iç meselesidir. Her türlü yabancı vesayeti reddediyoruz' açıklamasında bulundu. Ayrıca Hamas, ateşkes sürecine Türkiye'nin çabasını 'muazzam' şeklinde nitelendirerek 'Kardeş Türkiye'nin çabasını takdir ediyoruz' dedi.

Hamas, "Gazze'nin yönetimi Filistin'in iç meselesidir. Her türlü yabancı vesayeti reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN MUAZZAM ÇABASINI TAKDİR EDİYORUZ"

"Kudüs ve Mescid-i Aksa yolunda şehitler verdik" diyen Hamas, "Kardeş Türkiye ve bu yolu destekleyenlerin gösterdiği muazzam çabayı takdir ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"ESİR TAKASI PAZARTESİ BAŞLAYABİLİR"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, katıldığı bir televizyon programında, "Esir takası işlemleri büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacak." dedi.

Ebu Merzuk, Hamas'ın, esirlerin teslimi sürecinde askeri tören ya da kutlama yapılmaması yönünde bir tutum benimsediğini de belirtti.

İsrail ordusunun ateşkesle birlikte "sarı hat" olarak bilinen sınıra kadar çekildiğini kaydeden Ebu Merzuk, ordunun Gazze'nin yaklaşık yüzde 53'lük bölümünde kontrolünü sürdürdüğünü vurguladı.

"İsrail'in belirlediği çekilme sınırları ne doğru ne de planlı. Rastgele belirlenmiş durumda." diyen Ebu Merzuk, "İşgalin mevcut pozisyonlarını korumasını asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ebu Merzuk, ayrıca ABD askerlerinin ateşkesin uygulanmasını izlemek amacıyla bölgeye gönderildiğini, ancak bu askerlerin Gazze içinde değil, İsrail tarafında konuşlanacağını söyleyerek, "Önümüzdeki dönem, ulusal bir proje ve Gazze ile Batı Şeria'da barış gücü varlığının tartışılacağı bir süreç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas yetkilisi, Filistin yönetimini "ulusal uzlaşıyı sağlamak üzere kapsamlı bir toplantıya" davet etti.

"Kapsayıcı bir ulusal mutabakat, Filistin davasının içinden geçtiği krizden çıkışın tek yoludur." diyen Ebu Merzuk, "Trump'ın planını ve ateşkesi, halkımızın çıkarlarını korumak amacıyla kabul ettik. Hamas, Filistin halkının kaderiyle ilgili kararları tek başına almayacak." ifadelerini kullandı.

