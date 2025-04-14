Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda bulundu. Barrot buradaki konuşmasında Ermenistan-Azerbaycan sınırında artan gerginlikten derin endişe duyduğunu söyledi. Barrot'un bu açıklamalarına Azerbaycan'dan anında cevap geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aykhan Hacızade, "Ermenistan'a ölümcül silahlar veren Fransa'nın bölgesel gerilimden endişe duyduğunu açıklaması tutarsız bir eylem" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilim yükselirken, Fransa'dan gelen "endişe" açıklaması Bakü-Paris hattında kriz çıkardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, AB Dışişleri Konseyi toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırında "artan gerginlikten" derin endişe duyduğunu belirtti.

Barrot, "Umarım sahada konuşlandırılmış olan Avrupa misyonunun kapsamı genişletilir, böylece bu gerginlikleri izleyip kontrol altına alabilir," dedi.

Barrot'un açıklamalarına kardeş ülke Azerbaycan'dan dikkat çeken bir cevap geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Aykhan Hacızade, Barrot açıklamalarını alıntılayarak "Ermenistan'a ölümcül silahlar veren Fransa'nın bölgesel gerilimden endişe duyduğunu açıklaması tutarsız bir eylem. Bu ikilik, Fransa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor." dedi.

Ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine değinen Hacızade açıklamasında "Barış antlaşması taslağı üzerindeki çalışmaların tamamlanması önemli bir gelişme olmakla birlikte, barış anlaşmasının imzalanması ve kalıcı istikrar, Ermenistan'ın anayasal toprak talepleri ve Fransa dahil istikrarsızlaştırıcı dış müdahalelerin durdurulması gibi temel sorunların ele alınmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Hacızade Fransa'ya karşı, "İnsanlığa karşı suçlarla itham edilen bireylere yönelik yargı süreçlerinin engellenmesi, yalnızca iç işlerine müdahale etmekle kalmayıp, bu tür suçların sorumluluğunu da zedelemektedir." şeklinde tepki gösterdi.