Kardeş ülke Azerbaycan, Hırvatistan ile işbirliğini güçlendiriyor

Plenkovic, Hırvatistan ve Azerbaycan arasında başkent Zagreb'de düzenlenecek iş forumu öncesinde Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'u kabul etti.

Sosyal medya hesabından görüşmenin içeriğiyle ilgili paylaşım yapan Plenkovic, Azerbaycan ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin "mükemmel" olduğunu aktardı.

Plenkovic, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımlarının arttığını belirterek, iş forumunun, özellikle enerji ve turizm alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.

Cabbarov ise görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hırvatistan ile stratejik ortaklığı, ekonomi, ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılması, enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesi konularını konuştuklarını ifade etti.

Forum kapsamında, enerji başta olmak üzere turizm, bilişim teknolojileri, tarım ve gıda gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor.