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Dünya

Kardeş ülke Azerbaycan Suudi Arabistan ve BAE ile anlaştı

Kardeş ülke Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında rüzgar enerjisi üretimi hususunda anlaştı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 13:48 - Güncelleme:
Kardeş ülke Azerbaycan Suudi Arabistan ve BAE ile anlaştı
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Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, SOCAR Başkanı Rövşen Necef'in Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Suudi Arabistan'ın ACWA Power şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Marco Arcelli ve BAE'nin Masdar şirketinin CEO'su Muhammed Cemil Al Ramahi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşme sonrasında Necef, Arcelli ve Ramahi'nin Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında 3,5 gigavatlık rüzgar enerjisi üretimine ilişkin anlaşmaya imza attığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında rüzgar enerjisi santrali inşa edilecek.

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