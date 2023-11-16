Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Azerbaycan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Elman Abdullayev, kurumun 42. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin de eş sunucusu olduğu, Gazze'de sivillere saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısı yapılan karar tasarısının kabulüne ilişkin, "Dünyanın barış ve güvenliği için her zaman el ele çalışacağız." dedi.

"Dünya Hoşgörü Günü" kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Abdullayev, hoşgörünün "Türk gelenek ve tarihinin köklerinde" olduğuna işaret etti.

Abdullayev, Türkiye ve Azerbaycan'ın, evrensel hoşgörü ve adalet ilkelerine sadık iki ülke olduğunu belirtti.

Dünyada barış ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin kararların alındığı mercilerden birinin UNESCO olduğuna dikkati çeken Abdullayev, Türkiye ile Azerbaycan'ın, adalet ve barışa yönelik kararlara her zaman destek verdiğini vurguladı.

Abdullayev, UNESCO 42. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin de eş sunucusu olduğu, Gazze'de sivillere saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısı yapılan karar tasarısının kabulüne ilişkin, "Dünyanın barış ve güvenliği için her zaman el ele çalışacağız." ifadesini kullandı.



Irkçılık ve İslam karşıtlığı eğilimleriyle mücadelede en önemli unsurun "çifte standart" yaklaşımından kurtulmak olduğunu dile getiren Abdullayev, uluslararası diyalog zemininin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Irkçılık ve İslam karşıtlığıyla mücadelede konusunda UNESCO bünyesinde yürütülen çalışmaların önemine değinen Abdullayev, bu kapsamda Azerbaycan'ın, 100'den fazla ülkenin işbirliği yaptığı "Bakü Process" isimli kültürler arası diyalog platformunu kurduğunu söyledi.



"HOŞGÖRÜ İNŞA EDİLMESİ GEREKEN BİR TUTUM"

Öte yandan, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Dünya Hoşgörü Günü"ne ilişkin mesajında, hoşgörünün "ödün, lütuf ya da göz yumma" değil, insan hakları ve temel özgürlüklerin kabulüne dayanan "aktif bir tutum" olduğunu belirtti.

Hoşgörünün "inşa edilmesi gereken" bir tutum olduğunu vurgulayan Azoulay, bu inşa sürecinin de en başta ırkçılık ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı mücadeleyle mümkün olduğuna dikkati çekti.

UNESCO'NUN KURULUŞU VE "DÜNYA HOŞGÖRÜ GÜNÜ"

Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına öncülük eden UNESCO, 1-6 Kasım 1945'te Londra'da yapılan Birleşmiş Milletler (BM) konferansında, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 37 ülke tarafından kuruldu.

Kuruluş sözleşmesi 16 Kasım 1945'te imzalandı ve 20 ülkenin onamasının ardından 4 Kasım 1946'da yürürlüğe girdi.

Merkezi Paris'te bulunan UNESCO, Genel Konferans, Yürütme Kurulu ve Sekreterlik olmak üzere üç yapıdan meydana geliyor. En yetkili organı, örgütün politikalarının belirlendiği ve bütçesinin kabul edildiği Genel Konferans oluşturuyor.

UNESCO'nun kuruluş yıl dönümü de olan 16 Kasım, 1996'da BM Genel Kurulu kararıyla "Dünya Hoşgörü Günü" olarak kutlanıyor.

