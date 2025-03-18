Kardeş ülke Azerbaycan'da nevruz coşkusu başladı

Eski bayram adetlerinin yaşatıldığı Azerbaycan'da kutlamaların adresi, Bakü'nün Surahanı ilçesindeki tarihi Ateşgah Mabedi oldu.

Bakülüler, Ateşgah'ta düzenlenen kutlama etkinliklerine akın etti. Temsili Dede Korkut ile Bahar Kız'ın, tarihi kıyafetler giyen askerlerin eşliğinde halkı selamlamasıyla başlayan etkinlikte müzik grupları sahne aldı, kurulan stantlarda yöresel yemekler, kıyafetler ve el sanatları tanıtıldı.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen yöresel kıyafetli sanatçıların müzik ve dans gösterileri ile Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in atışmaları ilgiyle izlendi.

Cambazların heyecan verici gösterilerinin renk kattığı kutlamalarda, pehlivan gösterileri ve çeşitli spor müsabakaları da yapıldı.

- AZERBAYCAN'DA NEVRUZ GELENEĞİ

Nevruz etkinliklerine bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, "su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası" dedikleri günlerde farklı ritüeller yapıyor.

"Su çarşambası"nda evin etrafına çeşme suyu serpilirken "ateş çarşambası"nda mahallelerde ateşler, evlerde de evin her ferdi için birer mum yakılıyor.

"Rüzgar çarşambası"nda da benzer etkinliklerle kutlamalar sürdürülürken en önemli kutlama "toprak çarşambası"nda yapılıyor. "Toprak çarşambası"nda mahallelerde büyük ateşler yakılırken evlerde de yöresel tatlı ve yemeklerden oluşan sofralar kuruluyor.

Ateşten atlamak ve atlarken "Ağırlığım, uğurluğum odda kalsın" demek, yüzük falına bakmak, yumurta boyamak ve horoz dövüştürmek, nevruz gelenekleri arasında bulunuyor.

Azerbaycan'da bir kaba konularak ıslatılan buğdayların yeşermesi sonucu oluşan "semeni", nevruzun en önemli sembolü kabul ediliyor.

Toprağın yeşermesiyle hayat ve bereketin de sembolü olan semeninin nevruzdan bir ay önce hazırlanmasına başlanıyor ve bir ay içinde yeşeren çim, etrafına kırmızı kurdele bağlanarak evlerde masaların ortasına konuluyor.