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Dünya

Kardeş ülke çağrı yaptı: Erivan'a talimat verin

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Ermenistan'ın daha önce kontrol ettiği bölgelerdeki mayınların temizlenmesi için talimat verilmesini istedi ve Erivan'ın Azerbaycanlıların evlerine geri dönmelerine engel olmak için bölgeye patlayıcı madde yerleştirmeye son vermesi çağrısında bulundu.

1 Şubat 2023 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Kardeş ülke çağrı yaptı: Erivan'a talimat verin
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Azerbaycan, BM Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) Ermenistan'a mayın temizleme çabalarına yardım etmesi talimatını vermesini istedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan aleyhine "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"yi ihlali iddiasıyla 2020'de BM Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtığı davaya karşı Bakü'nün açtığı karşı dava bugün Lahey'de görüldü.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Ermenistan'ın daha önce kontrol ettiği bölgelerdeki mayınların temizlenmesi için talimat verilmesini istedi ve Erivan'ın Azerbaycanlıların evlerine geri dönmelerine engel olmak için bölgeye patlayıcı madde yerleştirmeye son vermesi çağrısında bulundu.

Ermenistan'ın mayınlarla ilgili Azerbaycan'a bilgi vermeyi reddettiğini kaydeden Mammadov, "Azerbaycan bu yüzden ciddi ölüm ve yaralanma vakalarıyla karşılaşmaya devam ediyor." dedi.

Azerbaycanlı çevreci aktivistler, "Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle" 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto başlatmış ve bölgeye giden tek yol kapanmıştı.

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