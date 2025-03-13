TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu kapsamındaki "Jeopolitik Değişimler: Sorumlu Ortaklıklar ve Rekabet" konulu panele konuşma yaptı.



Çavuşoğlu, uluslararası sistemde yaşanan değişimlerden bahsederek, Çin'in küresel etkisinin arttığını, ABD'nin yeni kurallar oluşturarak bunu dikte etmeye çalıştığını, Rusya'nın faaliyetlerinin de Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğini etkilediğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Küresel Batı, hiçbir savaşı ve çatışmayı önleyemedi. Dolayısıyla herkesin katıldığı yeni sistem kurulmalıdır." dedi.

Dünyadaki krizlerin yüzde 60'ının Türkiye'nin etrafında meydana geldiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Küresel sistem bu sorunları çözemediği için bunların çözümünde Türkiye kendisi aktif olmaya çalışıyor. Rusya ile Ukrayna savaşını bitirmek için elimizden geleni yaptık. Bazı ülkeler dışında Batı'dan bize destek olan olmadı. ABD ise savaşın devam etmesinden yana oldu. Rusya ile Ukrayna'yı barıştıramadık fakat esir değişiminde ve tahıl sevkinde aktif rol oynadık."

Çavuşoğlu, Suriye konusunda iyimser olduğunu belirterek, "Suriye'nin yeniden kurulması için onlara destek olmalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin çözümünde çok aktif çalışıyor. Erdoğan, bölgesel siyasette en aktif ve tüm taraflarla çalışan bir numaralı şahıstır. Herkesle çalışmak gerekiyor. Bölgesel güçler krizlerin çözümü için daha çok çalışmalıdır. " diye konuştu.

- "DIŞ GÜÇLERİN BİZE DERS VERMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Aynı panelde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ise Azerbaycan olarak çok taraflı diplomasiden yana olduklarını söyledi.

Hacıyev, Doğu ile Batı arasındaki çatışmanın derinleştiğini belirterek, "Güney Kafkasya da büyük güçlerin çatıştığı bölgelerden biridir. Güney Kafkasya'da jeopolitik çatışmalar istemiyoruz." dedi.

Azerbaycan olarak bölgesel gelişmelere liderlik ettiklerini vurgulayan Hacıyev, şunları kaydetti:

"Dış güçlerin buraya gelip bize ders vermesine müsaade etmeyeceğiz. Ermenistan da kendi güvenliğini dışarıda değil, Güney Kafkasya içerisinde aramalıdır. Ermenistan'dan anayasalarını değiştirmelerini bekliyoruz. Onların anayasalarında Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları bulunmamalıdır. AB de bizim bölgemizde tek bir ülkeye yönelik değil kapsamlı yaklaşım sergilemelidir. Ermenistan'ı silahlandırmaları yeni çatışmalara neden olur."

Hacıyev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ve Orta Doğu'da yaşananları takip ettiklerini belirterek, "Orta Asya ile ilişkilerimizi geliştirmek dış politikamızın önceliğidir. Orta Asya ile ilişkilerimiz 5+1 gibi bir matematik değil. Biz orada kardeşlik kuruyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı bölgenin yeni realitesidir." ifadelerini kullandı.

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