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Dünya

Kardeş ülke Türkiye sınırında inşa ediyor! Yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğunda

Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye sınırına yakın olan Karabağ ve Doğu Zengezur'da 44 otoyol inşa ediyor. Kardeş ülkenin Türkiye sınırında inşa ettiği otoyolların uzunluğunun 3 bin 400 kilometre olduğu bildirildi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Kardeş ülke Türkiye sınırında inşa ediyor! Yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğunda
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Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'da toplam uzunluğu yaklaşık 3 bin 400 kilometre olan 44 otoyol inşa ettiği bildirildi.

Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın İşgalden Kurtarılan Topraklarına Büyük Dönüş Devlet Programı" kapsamında 2020-2024 arasında Karabağ ve Doğu Zengezur'da 44 otoyol projesinin inşasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, program çerçevesinde yaklaşık 3 bin 400 kilometrelik söz konusu otoyollar üzerinde toplam uzunluğu 70,8 kilometre olan 45 tünel, toplam uzunluğu 9 bin 581 metre olan 447 köprü ve toplam uzunluğu 3 bin 871 metre olan 16 viyadük inşa edilmesine yönelik çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Bugüne kadar toplam uzunluğu 59,6 kilometre olan 28 tünelin, toplam uzunluğu 8 bin 339 metre olan 392 köprünün ve toplam uzunluğu 1695 metre olan 9 viyadüğün yapımının tamamlandığı kaydedildi.

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