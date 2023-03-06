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Dünya

Kardeş ülke, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenleri unutmadı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Berat Kandili programında Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 21:33 - Güncelleme:
Kardeş ülke, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenleri unutmadı
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Kahramanmaraş merkezleri 6 Şubat'taki depremlerin ardından Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye yardım için oluşturduğu Kardeş Kömeği (Yardımı) Platformunca düzenlenen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Büyükelçi Bağcı, burada yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle Türkiye'nin hissettiği acının aynı şekilde başta Azerbaycan olmakla Türk dünyasında, Müslüman ülkelerde ve Türkiye'nin her daim sorunlarını, dertlerini dile getirdiği mazlum coğrafyalarda da hissedildiğini söyledi.

Elindeki en değerli şeyi gönderme çabası içerisinde olan, dünyanın her bir köşesinde yüreği Türkiye ile atan insanların varlığına şahit olduklarını vurgulayan Bağcı, "Bu, ülkemize olan güvenin, yıllardır mazlumların sesi olan Türkiye'ye olan inancın bir anlamda tezahürüdür. Ülkemiz bu depremdeki yaraları saracak güçtedir ve saracaktır." ifadesini kullandı.

Bağcı, Azerbaycan'ın depremin ilk dakikasından itibaren Türkiye ile büyük dayanışma sergilediğini hatırlatarak, Azerbaycan halkı ve devletine teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Bağcı, Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kişinin takdirini kazanan Server Beşirli ile de etkinlikte görüştü.

Beşirli'ye "Şahsınızda Azerbaycan'ı adeta sembolleştirdiniz. Deprem bölgesine de giderek yardım faaliyetlerine destek oldunuz. Acımızı derinden hissettiniz." diyen Bağcı, teşekkür etti.

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