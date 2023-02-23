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Dünya

''Kardeş ülke Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için dayanışmamız devam edecek''

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki hayat kurtarıcı çabalarından dolayı Güney Kore arama kurtarma ekibine teşekkür etti. Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Dışişleri Bakanı Park Jin, 'Kardeş ülke Türkiye'nin yaralarının sarılması ve yeniden ayağa kalkması için kamu ve özel sektörün dayanışması devam edecektir.' dedi.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
''Kardeş ülke Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için dayanışmamız devam edecek''
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Yonhap'ın haberine göre, Tamer, Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Dışişleri Bakanı Park Jin ve geçen hafta Türkiye'den dönen Güney Kore Afet Yardım ekibinin de katıldığı etkinlikte konuştu.

Tamer, arama kurtarma ekibine, deprem bölgelerindeki özverili çalışmalarından dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Birçok ülkenin Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğunu belirten Tamer, "Ancak Güney Kore'nin bize sunduğu, insani yardımdan öte birinin kendi kardeşi veya ailesine vereceği candan bir destek olduğuna inanıyorum. Döktükleri her bir ter damlası için kendilerine minnettarız." ifadesini kullandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park da arama kurtarma ekibinin çabalarından övgüyle bahsederek, yardım çalışmalarını "gerçek diplomasi" olarak niteledi.

Park, "Kardeş ülke Türkiye'nin yaralarının sarılması ve yeniden ayağa kalkması için kamu ve özel sektörün dayanışması devam edecektir." dedi.

Güney Kore, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için depremin hemen ardından 118 kişiden oluşan birçok afet yardım ekibi göndermişti.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında etkin rol alan Güney Kore ekibi, 8 kişiyi enkaz altından sağ çıkarmıştı.

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