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Dünya

Kardeş ülkede gururlandıran görüntü! Türk bayrağını son anda kurtardı

Kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk bayrağıyla ilgili gururlandıran bir olay yaşandı. Başkentte çıkan bir yangında Azerbaycanlı itfaiyecinin Türk bayrağının zarar görmesini engellediği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 15:05 - Güncelleme:
Kardeş ülkede gururlandıran görüntü! Türk bayrağını son anda kurtardı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, binanın alt katındaki dükkanlardan birinin önünde asılı duran Türk ve Azerbaycan bayraklarının zarar görmesini engelledi.

KARDEŞ ÜLKEDE GURURLANDIRAN GÖRÜNTÜ!

Bakü'nün Yasamal ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SOSYAL MEDYADA DA YER ALDI

Çalışmalar sürerken bir itfaiye erinin, binanın alt katında bulunan dükkanın önünde asılı Türk ve Azerbaycan bayraklarını zarar görmesin diye indirmesi dikkat çekti.

İtfaiye erinin, bayrakları asılı bulundukları yerden indirmesi sosyal medyada da yer aldı.

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