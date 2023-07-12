Kardeş ülkeden Ermenistan'a çağrı: Kağıt üzerinde imzalanmasını bekliyoruz

Kardeş ülke Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan olumlu hava devam ediyor. Konu hakkında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, düzenlediği basın toplantısında olumlu havasın sürdüğüne dikkati çekerek, Karabağ ve yerleşim yerlerin resmen tanındığının kâğıt üzerine dökülmesi gerektiğini belirtti.

KARDEŞ ÜLKEDEN ERMENİSTAN'A ÇAĞRI:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında, 2023 yılının altı aylık sosyo-ekonomik sonuçlarına yönelik toplantı düzenlendi.

İlham Aliyev, yılın altı ayında ülkenin ana yönünün sürdürülebilir kalkınma, petrol dışı sektörün gelişmesi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un restorasyonu ve ekonomik ve sosyal alanlarda reformların sürdürülmesi olduğunu söyledi.

Aliyev, ülkenin askeri gücünün artırılması, yeni silah ve askeri teçhizatın alınması ve askeri reformların sürdürülmesi yönünde atılan adımlardan bahsetti. Konuşmasında ulaşım koridorlarının geleceğine de değindi.

Aliyev, Azerbaycan'ın önündeki görevlerden birinin Ermenistan ile ilişkiler olduğunu hatırlatarak şu cümleleri kurdu:

"SÖZLERİN KAĞIT ÜZERİNDE TEYİT EDİLMESİNİN ZAMANI"

"Birkaç gün içinde planlanan son müzakere turları ve üst düzey temasların tek bir amacı var, o da bir barış anlaşmasına yaklaşabilmemiz. Diliyoruz, bir girişim olarak ortaya koyuyoruz. Ama yine söylüyorum, her şey bize bağlı değil, karşı taraf buna hazır olmalı ve kelimelerle ifade edilen ilkeleri kağıda dökmeli.

Son olumlu noktalardan biri de Ermeni tarafının konumunda olumlu bir hareketin olması. Geçen yılın Ekim ayında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarını kabul ettiyse, bu yılın Mayıs ayında daha da ileri gitti ve Karabağ ve yerleşim köylerimizin dahil edilmesi de dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarının parametrelerini resmen tanıdı. Bu olumlu bir şey olarak değerlendirilmelidir. Şimdi aynı sözlerin kağıt üzerinde teyit edilmesi, imzaların atılması ve ilişkilerin kurulması zamanıdır. Her halükarda bu yöndeki çabalarımızı sürdüreceğiz."