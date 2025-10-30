İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Ekim 2025 Perşembe
Dünya

Kardeş ülkeden Gazze hamlesi: ABD'nin teklifine yeşil ışık yakıldı

Azerbaycan basınında yer alan habere göre, Bakü yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın planında öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılım teklifini değerlendiriyor. Öte yandan iddia edilen konu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

30 Ekim 2025 Perşembe 13:36
Kardeş ülkeden Gazze hamlesi: ABD'nin teklifine yeşil ışık yakıldı
Azerbaycan merkezli anewz.tv'nin haberine göre, Bakü yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın planında öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılım teklifini değerlendiriyor.

Habere göre ABD yönetimi, Azerbaycan'dan, Gazze'de çatışmalar sona erdiğinde ve insani yardım erişimi genişlediğinde bölgeyi güvence altına almak için kurulması önerilen Gazze İstikrar Gücü'ne katılması teklifinde bulundu.

Bakü yönetimi, konuya ilişkin henüz nihai kararını vermedi ancak Azerbaycan olası bir katılımın ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onayıyla, uluslararası meşruiyet taşıyan ve açık görev tanımı içeren bir karar çerçevesinde mümkün olabileceği görüşünde.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

