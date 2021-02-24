Kardeş ülkeden 'yapay zeka' teklifi: Birlikte çalışalım

AA 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:22 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 11:22

Büyükelçi İbrahim, AA muhabirine, Türkiye-Azerbaycan ekonomik ve ticari ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dost ve kardeş olduğunu belirten İbrahim, din, dil ve kültür gibi ortak noktaların iki ülke arasındaki kardeşliği güçlendirdiğini söyledi.

İbrahim, ekonomi ve ticaretin de iki ülke ilişkileri açısından önem taşıdığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanlarımız tüm görüşmelerinde bizlere, çok gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirme yönünde talimatlar verdi." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan ticari ilişkilerinin hukuki bir temelinin de olduğunu vurgulayan İbrahim, iki ülke arasında son 30 yıl içinde çok sayıda anlaşma imzalandığını dile getirdi.

Büyükelçi İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için de bakanlıklar düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını ifade etti.

- KARA VE DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞI ARTIYOR

İki ülkenin ticaret hacminin geliştiğine dikkati çeken İbrahim, "Ticaret hacmimiz 4 milyar doların üzerinde ve artarak devam ediyor." dedi.

İbrahim, Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerinin daha da kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, iş insanlarının "araya çok fazla bürokrasi girmeden" iş yapabilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Bunun için Türkiye ile çeşitli anlaşmalar yaptıklarına işaret eden İbrahim, son Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısında bu konuda bir faaliyet planı tespit edildiğini ve Tercihli Ticaret Anlaşması ile de bazı ürünlerde gümrük vergisinin sıfıra indirildiğini söyledi.

İbrahim, Türkiye ile Azerbaycan arasında gelişen ticari alanlardan birinin kara yolu taşımacılığı olduğunu ifade ederek, "Mesela 2018 yılıyla karşılaştırırsanız sadece kara yolundan taşıma, 2 yıl içinde 2 kat arttı." bilgisini verdi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının ardından Nahçıvan ile Azerbaycan arasında bir bağlantı olacağını dile getiren İbrahim, "Bu aynı zamanda Türkiye'nin de Azerbaycan ile daha büyük birleşmesini sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim, iki ülke arasında gelişen bir diğer ticari alanın demir yolu taşımacılığı olduğuna dikkati çekerek, "Ticaretimizi daha da kolaylaştırması için Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nu inşa ettik. Artık her ay iki büyük 40-50 vagonlu trenler, Türkiye ve Azerbaycan üzerinden Çin'e kadar taşıma yapıyor." dedi.

- "YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA DA SIKI İŞ BİRLİKLERİMİZ BAŞLADI"

İki ülke arasında enerji alanında da çok güçlü iş birliği olduğunu vurgulayan İbrahim, şöyle devam etti:

"Önceden daha klasik enerji iş birliği vardı, petrol ve doğal gaz gibi. Sonra ne oldu, neler yaptık? Artık Azerbaycan'ın Türkiye'de rafinerileri var. Artık STAR-Petkim var. Oralarda da Türkiye için önemli ürünler üretiliyor. Bu, Türkiye'nin yurt dışından ithalat talebini azaltır, aynı zamanda bir tasarruf."

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni iş birliği alanlarının bulunduğunu ifade eden İbrahim, "Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji alanında da sıkı iş birliklerimiz başladı. Biz sadece petrol ve doğal gaz değil, aynı zamanda gelecek için çok önemli olan bu sahalarda da iş birliğinde bulunuyoruz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'DEKİ AZERBAYCAN YATIRIMLARININ ÇOK FARKLI BİR NİTELİĞİ VAR"

Büyükelçi İbrahim, Türkiye'yi sadece yatırım yapılacak bir devlet olarak görmediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye bizim kardeş devletimiz. Bu açıdan da Türkiye'deki Azerbaycan yatırımlarının çok farklı bir niteliği var. Türkiye'deki yatırımlarımız, Azerbaycan'ın sanki Azerbaycan'da yaptığı yatırımlar gibidir. Çünkü biz birbirimizi farklı görmüyoruz. Yatırımlarımız gücümüze güç katmak içindir. Gücümüze güç katmak için ortada kazanç da olmalı. Bu kazanç, hem kardeş Türkiye için hem de Azerbaycan için olmalı. Azerbaycan 1995'ten bugüne kadar Türkiye'ye 18 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye de Azerbaycan'da 13 milyar dolara yakın yatırım yaptı. İş adamları yatırım yaptığında bir kar bekler, bu normal bir şey. Bizim beklentilerimiz biraz farklı."

- "YAPAY ZEKA ALANINDA BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

Gerçek ekonomik gücün, artık eskiden olduğu gibi sadece sanayiye bağlı olamayacağını vurgulayan İbrahim, "Şimdi yeni teknolojiler var. Ben iş birliğinin daha çok yeni teknolojiler üzerinde olmasını çok önemli buluyorum. Kardeş Türkiye'mizin bu alanda önemli ilerleyişi var. Mesela savunma sanayisi alanında 'Bayraktar'lar var. Dünyada artık şöhret kazanmış, yeni teknolojiyle dünya pazarına çıkmış ürünler." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim, iki ülkenin yapay zeka alanında da birlikte çalışması gerektiğine işaret ederek, "Şimdi yapay zeka var. Tüm dünya bunun üzerinde çalışıyor. Yapay zeka alanında birlikte çalışmalıyız. O da tüm ekonomik ilişkilerimizin her sahasında uygulanabilir." dedi.

İki ülkenin tarım, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda yeni teknolojileri kullanabileceğini belirten İbrahim, bu konuda iş birlikleri yapılması gerektiğini söyledi.

İbrahim, yeni teknolojileri kullanabilecek insanların yetişmesi için de eğitim iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

- NAHÇIVAN KORİDORU İLE TİCARET DAHA DA GELİŞECEK

Büyükelçi İbrahim, Azerbaycan'ın, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmasından sonra Nahçıvan koridorunun açılmasıyla ticaretin önemli ölçüde artacağına da dikkati çekti.

Bu koridorun Türkiye'yi Azerbaycan ve Türk dünyası ile birleştireceğini belirten İbrahim, "Burada biz sadece iyi iş birliğini düşünüyoruz. Bu koridor, sadece Orta Asya'daki Türk devletlerinin değil, aynı zamanda iki çok büyük bölgesel güç olan Türkiye ve Rusya'nın çok kısa yoldan bağlantısıdır. Bu Rusya ile Türkiye arasında da ticaretin çok yüksek seviyelere yükselmesine imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Karabağ bölgesinde bir cennet yaratacağız." sözlerini hatırlatan İbrahim, Aliyev'in Türk şirketlerinin işgalden kurtarılan bölgelerdeki inşa projelerine iştirak edeceklerini söylediğini dile getirdi.

Büyükelçi İbrahim, Güney Kafkasya'da Gürcistan'ın Azerbaycan ile iyi iş birliği geliştirmesiyle ekonomik durumunun iyi olduğunu ancak Ermenistan'ın kendi politikaları nedeniyle tecrit edilir haline geldiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bölgesel çok taraflı iş birliği önerisine dikkati çeken İbrahim, şunları ifade etti:

"Bugünkü durumda eğer 3 devlet ve bölgenin üç en büyük komşusu, Türkiye, Rusya ve İran ile birlikte bir bölgesel iş birliği olsa burada herkes kazanacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın ileri sürdüğü teklif bu. Biz umarız ki bütün devletler buna olumlu bakar."