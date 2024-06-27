Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karis'in açıklamalarından satır başları;

* Türkiye ve Estonya'nın arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin ve dostluğunun 100. yılını kutluyoruz. Dostluğumuzun devamı bizler için çok kıymetli

* Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük önem taşıyor.

* Türkiye, Avrupa Birliği'ne önemli bir aday ülke. Estonya, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekliyor. AB, Türkiye ile olan diyaloğunu daha da derinleştirmelidir.

* Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in tam üyeliğini destekledik ve BM'de Filistin'e daha fazla hakların verilmesi konusunda da desteğimizi yineledik.