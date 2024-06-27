İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8456
  • EURO
    35,2979
  • ALTIN
    2459.63
  • BIST100
    10683.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ortak basın toplantısında açıkladı: Türkiye'nin bölge güvenliğine katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor
Dünya

Ortak basın toplantısında açıkladı: Türkiye'nin bölge güvenliğine katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, 'Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor' dedi.

27 Haziran 2024 Perşembe 17:52 - Güncelleme:
Ortak basın toplantısında açıkladı: Türkiye'nin bölge güvenliğine katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karis'in açıklamalarından satır başları;

* Türkiye ve Estonya'nın arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin ve dostluğunun 100. yılını kutluyoruz. Dostluğumuzun devamı bizler için çok kıymetli

* Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük önem taşıyor.

* Türkiye, Avrupa Birliği'ne önemli bir aday ülke. Estonya, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekliyor. AB, Türkiye ile olan diyaloğunu daha da derinleştirmelidir.

* Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in tam üyeliğini destekledik ve BM'de Filistin'e daha fazla hakların verilmesi konusunda da desteğimizi yineledik.

  • Estonya Cumhurbaşkanı
  • Güvenlik
  • NATO desteği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.