Karısını kobrayla öldürdü!

AA 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:26 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:26

Hindistan'da mahkeme, kiraladığı kobrayla karısını öldüren kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın Kerela eyaletine bağlı Kollam'da mahkeme, uyuduğu sırada karısının üzerine kobra yılanı salan ve hayvanı eşini sokmaya zorlayan P. Sooraj'ı (32), cinayetten suçlu buldu.

Mahkeme, zanlıyı, yaşını göz önüne alarak idam cezasına çarptırmadı ancak söz konusu suçun kötü örnek teşkil etmemesi için müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Hayatını kaybeden kadının ailesi, damatları için ölüm cezası beklediklerini ve kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.

Sooraj, daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs etmişti.

Davaya bakan savcı, 11 Ekim'de cinayetten suçlu bulunan zanlının idamını talep etmişti.