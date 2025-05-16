Karmaşık bölgede güç kalkanı rolü! Tsahkna: Türkiye güvenliğimizi garanti ediyor

Tsahkna, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Estonya ve Türkiye'nin uzun bir tarihi ilişkisi olduğunu belirten Tsahkna, birçok Estonyalı ailenin Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini ve bu ziyaretinde de birçok Estonyalı gördüğünü söyledi.

Tsahkna, herkesin Türkiye'nin güvenli ve çok güzel bir yer olduğunu, bu nedenle seyahat etmeyi tercih ettiğini belirterek, "Türkiye, NATO'da stratejik ortağımız. İkili olarak da Estonya, savunma tedarikine yönelik birçok anlaşma yaptı. Bunun tarihimizdeki askeri araç ve diğer birçok şeyi içeren en büyük tedariklerden biri olduğunu düşünüyorum. Gelecek için de işbirliğini artıracağımızı görüyoruz çünkü Türkiye, güvenilir bir ortak ve Estonya askeri düzeyde çok iyi gelişmiş ve güvenilir çözümlere ciddi şekilde ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Gelecek yıl savunma harcamalarını yüzde 5,4 artırmaya karar verdiklerini aktaran Tsahkna, bunu da eşitlik temelinde ve çok hızlı şekilde sağlayabilecek güvenilir bir ortağa ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Tsahkna, Türk ve Estonyalı şirketleri, yatırımlarını artırmaları için teşvik ettiklerini de anlatarak, "İki ülke arasında güvenilir bir ilişki var." dedi.

Ülkesine sınırı olan Rusya'yı bir tehdit olarak gördüklerini kaydeden Tsahkna, 2 yıl önce Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde yeni bölgesel savunma planı kapsamında savunma bütçelerinin artırılmasına karar verdiklerini hatırlattı.

- "AVRUPA GÜVENLİĞİ İÇİN BİZ DE ADIM ATMALIYIZ"

Tsahkna, Avrupa'nın savunma alanında daha fazlasını yapması gerektiğini vurgulayarak, "ABD, 'yükü taşımada' son yıllarda çok fazla sorumluluk alıyordu, artık biz adım atmalıyız. Bu çerçevede ABD Başkanı Trump'ın 'baskısını' kesinlikle destekliyorum. Çünkü bizim bölgemizde, NATO'daki tüm Avrupa ülkeleri ve ortaklarının daha fazla yatırım yapması iyi." ifadelerini kullandı.

NATO'nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğuna dikkati çeken Tsahkna, yeni üyeler Finlandiya ve İsveç'in askeri düzeyde çok güçlü olduğunu ve Estonya'ya da coğrafi olarak yakın olduklarını dile getirdi.

Tsahkna, iki ülkenin üyeliği sayesinde Baltık Denizi'nin "NATO gölü" haline geldiğinin altını çizerek, Avrupa güvenliğinin NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) dayandığını ancak askeri düzeyde yatırım yapmaları gereken örgütün NATO olduğunu söyledi.

Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'ya da bağlı olduğuna işaret eden Tsahkna, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Avrupa güvenlik mimarisindeki asıl mesele olduğunu belirtti.

Tsahkna, bu nedenle Ukrayna'yı desteklemeleri gerektiğini belirterek, bugün Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmelere katılmaması halinde bunun, "barıştan veya ateşkesten yana olmadığının" göstergesi olacağını savunan Tsahkna, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini, çünkü Ukrayna'nın hem kendisi hem de Avrupa için de mücadele ettiğini kaydetti.

Tsahkna, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'de ve Putin ile de görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Putin'in müzakereye gelmediğini, gönderdiği heyetin de "kalıcı ve adil bir barış isteyen herkese bir tokat" niteliği taşıdığını ve bu nedenle görüşmeleri "müzakere olarak görmediğini" savundu.

- "TÜRKİYE, BÖLGEDE VE AVRUPA GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ETMEDE ÇOK ÖNEMLİ"

Müzakereler için Türkiye'nin rol oynadığını ve bunu daha önce Karadeniz'de de yaptığını kaydeden Tsahkna, "Türkiye, bölgede ve Avrupa güvenliğini garanti etmede çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye, çok karmaşık bir bölgede en kuvvetli güç. Gazze, Suriye ve İran'da farklı durumlar var. Türkiye, dengeyi sağlamak, çözüm bulmak ve terörle mücadele için büyük bir rol oynuyor ve bu çok önemli. Türkiye, gerçekten tüm Avrupa'yı koruyor." diye konuştu.

Tsahkna, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin de çok önemli olduğuna ve görüşmeler de yaptıklarına işaret ederek, işbirliğinin iyi bir düzeyde olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin Tsahkna, "Bu çok iyi bir haber. Bu terör örgütünün fesih kararında da Türkiye çok önemli bir rol oynadı." dedi.

Tsahkna, yakın zamanda bir Rus hayalet filo gemisinin Estonya Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne (MEB) giriş yaptığını ve araştırmaya izin vermedikleri için gemiye MEB bölgesinden çıkana kadar eşlik ettiklerinden söz ederek, bu olay sırasında Rusya'nın gemiyi korumak için savaş uçağı gönderdiğini öne sürdü.

Rusya'nın NATO hava sahasına girdiğini ve bu nedenle Estonya'dan da savaş uçaklarının havalandığını ifade eden Tsahkna, bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu, Rusya'nın bu tür girişimlerle "NATO'yu test ettiğini" ve bunu ciddiye almaları gerektiğini kaydetti.