İngiltere'de yaşayan 28 yaşındaki Keely Favell, karnının sürekli şişmesi üzerine doktora gitti. Doktorlar testlerin negatif çıkmasına rağmen Kelly'nin hamile olduğu konusunda ısrar etti. Ancak detaylı testler sonucunda çıkan sonuç doktorları bile şaşırttı.

4 yıl boyunca sürekli kilo alan ve karnı şişen genç kadın üç hamilelik testi yaptırdı ve hepside negatif çıktı. Ancak sürekli karnın şişmesi üzerine hata olma ihtimalini düşünerek doktora gitti.

Karnından 26 kilo kist çıktı

Doktorlar da ilk başta genç kadının büyüyen karnını görünce hamilelik sebebiyle olduğunu düşündü. Ancak gerçek ultrason testleri sonucunda anlaşıldı. Çünkü Keely'in karnındaki şişlik büyük yumurtalık kistlerinin büyümesinden kaynaklanıyordu.

Genç kadının karnındaki kist tam 26 kiloydu ve yürüyemiyordu. Doktorlar ameliyatla kadının karnından kisti çıkarmak için 30 cm kesmek zorunda kaldı ve başarılı bir operasyonla kist karnından çıkarıldı.