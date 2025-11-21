İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4495
  • EURO
    48,9479
  • ALTIN
    5548.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Karnını doyuran Türk dönerciyi öldürdü! Türkiye'den diplomatik girişim
Dünya

Karnını doyuran Türk dönerciyi öldürdü! Türkiye'den diplomatik girişim

Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentine bağlı Bad Kleinen kasabasında bir Alman, açım dediği için karnını doyuran Türk dönerciyi bıçaklayarak öldürdü. Öte yandan Türkiye, Almanya'daki Mazlum Akar cinayetinin tüm yönleriyle soruşturulmasını talep etti.

IHA21 Kasım 2025 Cuma 07:24 - Güncelleme:
Karnını doyuran Türk dönerciyi öldürdü! Türkiye'den diplomatik girişim
ABONE OL

Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentine bağlı Bad Kleinen Kasabadaki Shabi's Kebahaus isimli kebapçıda yaşanan olayda döner dükkanı işleten Türk vatandaşı Mazlum Akar, aç olduğunu söyleyip yardım isteyen bir kişiye yemek verdi.

Yemeğini yedikten sonra masada uyuyan 37 yaşındaki Alman daha sonra birden ayağa kalkarak işletmede bulunan ve kendisine yemek veren 31 yaşındaki Mazlum Akar'ı bıçakladı. Dükkandan uzaklaşmaya çalışan Akar'ı takip eden Alman zanlı sokakta da Akar'a saldırmaya devam etti. Mazlum Akar kısa süre sonra hayatını kaybetti. Zanlı cinayet mahallinin hemen yanındaki süpermarketin otoparkında polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TÜRKİYE, ALMANYA'DAKİ MAZLUM AKAR CİNAYETİNİN TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULMASINI TALEP ETTİ

Almanya'da döner dükkanı işleten Mazlum Akar'ın Alman uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye'nin diplomatik temsilcilerinin Alman makamlarıyla temas kurarak olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu, olayın öğrenilmesinin ardından hem Alman makamlarıyla temas kurdu hem de Akar'ın ailesiyle irtibata geçti.

Türk makamları, soruşturmanın şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi için süreci yakından izliyor.

Aileye her türlü konsolosluk desteği sağlanırken, cenazenin Türkiye'ye nakline ilişkin işlemler de koordineli şekilde sürdürülüyor.

Alman makamlarından cinayette bir azmettirici olup olmadığının da soruşturulması talep edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.