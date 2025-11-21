Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentine bağlı Bad Kleinen Kasabadaki Shabi's Kebahaus isimli kebapçıda yaşanan olayda döner dükkanı işleten Türk vatandaşı Mazlum Akar, aç olduğunu söyleyip yardım isteyen bir kişiye yemek verdi.

Yemeğini yedikten sonra masada uyuyan 37 yaşındaki Alman daha sonra birden ayağa kalkarak işletmede bulunan ve kendisine yemek veren 31 yaşındaki Mazlum Akar'ı bıçakladı. Dükkandan uzaklaşmaya çalışan Akar'ı takip eden Alman zanlı sokakta da Akar'a saldırmaya devam etti. Mazlum Akar kısa süre sonra hayatını kaybetti. Zanlı cinayet mahallinin hemen yanındaki süpermarketin otoparkında polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TÜRKİYE, ALMANYA'DAKİ MAZLUM AKAR CİNAYETİNİN TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULMASINI TALEP ETTİ

Almanya'da döner dükkanı işleten Mazlum Akar'ın Alman uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye'nin diplomatik temsilcilerinin Alman makamlarıyla temas kurarak olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu, olayın öğrenilmesinin ardından hem Alman makamlarıyla temas kurdu hem de Akar'ın ailesiyle irtibata geçti.

Türk makamları, soruşturmanın şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi için süreci yakından izliyor.

Aileye her türlü konsolosluk desteği sağlanırken, cenazenin Türkiye'ye nakline ilişkin işlemler de koordineli şekilde sürdürülüyor.

Alman makamlarından cinayette bir azmettirici olup olmadığının da soruşturulması talep edildi.