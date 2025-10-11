KKTC Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, seçim kampanyası kapsamında İskele'de düzenlenen mitingde halka seslendi. Yoğun katılımın olduğu mitingde Tatar, konuşmasına Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ittifakına teşekkür ederek başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Halkın içinden çıkmış bir Cumhurbaşkanı olarak daima sizlerin arasında oldum, olmaya da devam edeceğim" dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) ve CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhüman'ın Türkiye ile ilişkiler konusundaki önceki tutumunu da hatırlatan Tatar, "Şimdi seçim yaklaştı, Türkiye'yi hatırladılar. Ama biz onların geçmişte neler söylediğini unutmadık" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM VAAT ETMİYORUM" İFADESİNE SERT ELEŞTİRİ

Tatar, CTP Adayı Erhüman'ın son dönemde yaptığı "Çözüm vaat etmiyorum" açıklamasına tepki göstererek, "Aylarca sihirli değnekle çözüm vaat edenler şimdi çark etti. Ne oldu da çözümden vazgeçtin?" dedi. Tatar, CTP'nin federasyon temelindeki çözüm arayışlarını, "Kıbrıs Türkü'nü Rum'a yama yapma projesi" olarak nitelendirdi.

"CRANS MONTANA MASASI ÇÖKTÜ, FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR"

Tatar, federasyon modelinin artık sürdürülemez olduğunu belirterek Crans Montana sürecinde Rum tarafının tavizlere rağmen masayı terk ettiğini hatırlattı. "Rum sıfır asker, sıfır garanti diyor. Böyle çözüm mü olur?" diye soran Tatar, iki devletli çözüm modeline olan bağlılığını yineledi.

TÜRK DÜNYASIYLA ENTEGRASYON MESAJI

Konuşmasında "Atak Diplomasi" vizyonunu da anlatan Tatar, Azerbaycan'da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nden örnekler verdi. KKTC'nin artık Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının stratejik bir kalesi olduğunu vurgulayan Tatar, "KKTC, Türk Devletleri ile ortak projeler, kardeş pazarlar ve gençlik değişim programlarıyla dünyaya açılacaktır" dedi.

İSKELE'YE YENİ YATIRIMLAR SÖZÜ

İskele bölgesine yönelik projeleri de açıklayan Tatar, Çayırova Çemberi'nin tamamlandığını, Karpaz Zafer Burnu yolunun bitmek üzere olduğunu, Pamuklu'da yeni bir sağlık merkezinin yapılacağını ve bölgeye yeni bir okul kazandırılacağını duyurdu. "Boş söz değil, somut hizmet ve eser için buradayım" diyen Tatar, 5 yıllık yeni dönemde süper hızlı internet altyapısından enerji projelerine kadar birçok alanda yatırım sözü verdi.

"BİZ HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

Rum tarafının silahlanmasına da dikkat çeken Tatar, "3.5 milyar dolarlık silah harcaması yapıyorlar. Kimin için? Karpaz'a göz dikmişler. Biz hodri meydan diyoruz. Cesareti olan alsın bakalım, alabiliyor mu?" ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü.

"BU SEÇİM GELECEĞİMİZİN SEÇİMİDİR"

Tatar, konuşmasının sonunda 19 Ekim'de yapılacak seçimler için halkı sandığa davet ederek, "Bu seçim sadece bir adayın seçimi değil, geleceğimizin seçimidir. Geleceğimizi başkalarına değil, kendi irademize emanet edeceğiz" dedi.

