21 Şubat 2026 Cumartesi
Dünya

Karpovka'nın kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Karpovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

21 Şubat 2026 Cumartesi 17:43
Karpovka'nın kontrolü Rusya'ya geçti
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu Birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Karpovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 120 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İHA SALDIRILARI

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sergey Bagin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki bir tesisin İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini vurgulayan Bagin, saldırı sonucu 11 kişinin yaralandığını aktardı.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu İlskiy köyünde 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Volgograd Bölge Valiliğinin basın servisinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısı sonucu Volgograd kentindeki 4 apartmanın hasar gördüğü kaydedildi.

Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX üzerinden yaptığı paylaşımda, 2 sanayi bölgesinin İHA saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

