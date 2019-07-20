Kartpostalın 26 senelik yolculuğu 

Kartpostalın evin eski sahiplerine ait olduğunu fark eden Draper, söz konusu çifti bulmak için uğraşıyor. Posta kutusunda ‘Leena ve Muhammed Ali Kızılbaş’ isimli bir çifte gönderilmiş bir kartpostal bulan Draper, ilk başta postanın yanlış adrese teslim edildiğini düşündü. Biraz incelediğinde ise kargonun adresinin doğru olduğu ancak günümüzden tam 26 sene öncesinden, 8 Temmuz 1993 tarihinde gönderilmiş olduğunu fark etti. İngiliz BBC’ye konuşan Draper, “İlk başta komşulardan birinin kartpostalının benim posta kutuma karıştığını düşündüm. Zira kartpostal hiç yıpranmamış, yeni gibiydi. Ancak kime ait olduğunu anlamak amacıyla okumaya başladığımda, 1993 tarihinde yazıldığını anlayarak şoka uğradım” dedi. Çin’in geleneksel teknelerinin bir resminin yer aldığı kartpostalın üzerinde, ‘Oldukça keyifli vakit geçiriyorum, burası ağzına kadar dolu bir kent’ notu ve ‘Görüşmek üzere çocuklar, Babanız’ imzası yer alıyor.