Karzai: Tüm yabancı birliklerin Afganistan'dan çekildiğini görmek istiyoruz

Taliban ve diğer Afgan delegelerin Moskova'da 2 gün süren görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere katılan Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, Rus basınına süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Moskova yönetiminin barışa katkı sunduğunu belirten Karzai, ülkelerinde yıllarca asker bulunduran ABD ve politikalarının başarısız olduğunu belirtti.

Karzai açıklamasında, ''İki gün süren görüşmelerimiz tüm beklentileri aştı. Burada koşulları oluşturan Rusya hükümetine minnettarlığımızı belirtmek istiyoruz. Barış görüşmelerinde Rusya'nın önemli bir rolü var ve umuyorum ki bu çabalara devam eder.'' ifadelerini kullandı.

Afganistan'da 18 yıldır asker bulunduran ABD'nin ''güvenlik sağlama'' iddialarını reddeden Karzai, ''Birçok insanın elinde sadece acı kaldı. Zor bir süreç olabilir ancak tüm yabancı birliklerin en kısa sürede bölgeden çekileceğini görmek istiyorum.'' dedi.

''BU BİZİM GÖREVİMİZ''

Karzai açıklamasına şöyle devam etti: