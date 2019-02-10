İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Karzai: Tüm yabancı birliklerin Afganistan'dan çekildiğini görmek istiyoruz

Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, 'Afganistan'da yıllarca asker bulunduran ABD'nin politikaları başarısız oldu. Tüm yabancı birliklerin Afganistan'dan gittiğini görmek istiyoruz.' dedi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taliban ve diğer Afgan delegelerin Moskova'da 2 gün süren görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere katılan Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, Rus basınına süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
Moskova yönetiminin barışa katkı sunduğunu belirten Karzai, ülkelerinde yıllarca asker bulunduran ABD ve politikalarının başarısız olduğunu belirtti.
 
Karzai açıklamasında, ''İki gün süren görüşmelerimiz tüm beklentileri aştı. Burada koşulları oluşturan Rusya hükümetine minnettarlığımızı belirtmek istiyoruz. Barış görüşmelerinde Rusya'nın önemli bir rolü var ve umuyorum ki bu çabalara devam eder.'' ifadelerini kullandı.
 
Afganistan'da 18 yıldır asker bulunduran ABD'nin ''güvenlik sağlama'' iddialarını reddeden Karzai, ''Birçok insanın elinde sadece acı kaldı. Zor bir süreç olabilir ancak tüm yabancı birliklerin en kısa sürede bölgeden çekileceğini görmek istiyorum.'' dedi.
 
''BU BİZİM GÖREVİMİZ''
 
Karzai açıklamasına şöyle devam etti:
 
Sınırlarımızı korumak ve kendimizi savunmak bizim görevimiz. Bunu hiçbir yabancı güç yapamaz. Bunun olmayacağını zaten fark ettik. Yabancı askeri üslerin de Afganistan'da kalıp kalmayacağına karar verecek olan yine Afgan halkıdır.

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin eğitimine de engel oluyor

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin eğitimine de engel oluyor

Parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı

Parçalanmış cesedi bulunan kadının eşi tutuklandı

Bakan Kurum açıkladı: 8 bina yıkılacak

Bakan Kurum açıkladı: 8 bina yıkılacak

Vatandaş ilk kez gördü: Daha ucuza satılacak

Vatandaş ilk kez gördü: Daha ucuza satılacak

Kılıçdaroğlu bir türlü 'Karamollaoğlu' diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü 'Karamollaoğlu' diyemedi

Herkesin beklediği uygulama bu yıl başlıyor

Herkesin beklediği uygulama bu yıl başlıyor

Başkan'dan fırsatçılara sert sözler: Halde terör estirenin işini bitiririz

Başkan'dan fırsatçılara sert sözler: Halde terör estirenin işini bitiririz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük operasyona hazırlanıyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA