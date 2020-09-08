Kaşıkçı ailesinden göstermelik Suudi mahkemesine akla ziyan teşekkür! Hatice Cengiz ateş püskürdü

star.com.tr 08 Eylül 2020 Salı 11:17 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 11:17

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi Arabistan'da görülen dava, tam bir fiyaskoya dönüştü.

Cinayetin baş sorumluları Veliaht Prens Selman, eski başdanışmanı ve cinayeti yönetmekle suçlanan Suud el-Kahtani, operasyonun başında olduğu öne sürülen eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın cinayetin işlendiği dönemdeki İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Göstermelil mahkemede, yargılanan 8 kişiden beşi 20 yıl hapse mahkum edildi. Diğer üç kişiye de yedi ila 10 yıl hapis cezası verildi.

KAŞIKÇI AİLESİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA

Daha önce idamla yargılanan 5 zanlı hakkındaki idam kararını istemeyen Kaşıkçı ailesi, göstermelik mahkemeye övgüde bulundu. Gazetecinin duruşmasındaki yeni kararı “adil karar” olarak memnuniyetle karşıladı.

Kaşıkçı ailesinin avukatı Mutassim Kaşıkçı yerel bir gazeteye verdiği demeçte, "Hükümlüler tarafından işlenen suçlar büyük suçlardır ve çeşitli hapis cezalarını da içeren cezalar gerektiriyor. Kamu düzenini sağlayan mahkeme tarafından kabul edilen kararlardır" dedi.

Kaşıkçı ailesi, daha önceki kararlara göre 'yumuşatılmış' ve asıl failleri sakyalan bu kararı, 'her fail için caydırıcı' olarak gördüklerini söyledi. Ailenin açıklamasında, 'Bugün dünyada Suudi Arabistan Krallığı mahkemeleri gibi Allah'ın hukukunu ve kararını uygulayan bir mahkeme veya kurum yok.' gibi akla ziyan ifadeler kullanıldı.

HATİCE CENGİZ: DÜNYA GERÇEĞİ BİLMEDEN DAVAYI KAPATIYORLAR

Kaşıkçı'nın eski nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'nın ailesinin aksine, cinayetin asıl faillerini işaret ederek mahkemenin kararını 'alay konusu' olarak niteledi.

Cengiz yaptığı açıklamada, 'Suudi yetkililer, Cemal'ın cinayetinden kimin sorumlu olduğu gerçeğini dünya bilmeden davayı kapatıyor. Kim planladı, kim istedi, bedeni nerede? Bunlar tamamen cevapsız kalan en temel ve önemli sorular.' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'ın Ceza Mahkemesi'nde Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada çıkan nihai kararının, Türkiye'nin ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Türkiye, Suudi Arabistan'daki davanın gizli saklı yürütülmesinin, cevaplardan çok soru işaretlerini artırdığını savunarak, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendi soruşturmasına devam etmede kararlılık gösteriyor.

BM RAPORTÖRÜ CALLAMARD: YASAL VE AHLAKİ MEŞRUİYETİ YOK

Daha önce hazırladığı raporda, Kaşıkçı cinayetinde baş şüphelinin" Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, kararla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Callamard, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada çıkan karara ilişkin, "Kararın hiçbir yasal ve ahlaki meşruiyeti yok. Adil, insaflı ve şeffaf olmayan bir (yargılama) sürecini tamamladılar." ifadesini kullandı.

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