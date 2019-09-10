Kaşıkçı ambargosu sadece 11 ay sürdü
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından 11 ay önce Suudi Arabistan’a silah ihracatını durduran Almanya, ilişkileri düzeltme kararı aldı.
Spiegel dergisinin aktardığına göre, Başbakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Suudi sınır polislerini eğitmeleri amacıyla Suudi Arabistan’a Alman polis memuru gönderilmesi noktasında mutabakata vardı. Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Spiegel’a yaptığı açıklamaya göre, hükümet eğitim programına yeniden başlama kararı aldı. Muhalefet ve STK’lar hükümetin kararını sert bir şekilde eleştirdi. Yeşiller Partisi “Suudi Arabistan gibi bir hukuksuzluk devletiyle özellikle de güvenlik alanında işbirliği yapmak, Alman hükümeti ve izlediği politikanın güvenilirliğini zedelemektedir” derken, Sınır Tanımayan Gazeteciler de “İşbirliği, Suudi rejimine verilecek tamamıyla yanlış bir mesaj olacaktır” açıklamasında bulundu.
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