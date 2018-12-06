Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Halid bin Selman ABD'ye döndü
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinde katkısı olduğu iddia edilen elçi Halid bin Selman ABD'ye geri döndü.
- star.com.tr
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce vahşice öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Halid bin Selman ülkesine dönmüş ve bir daha ABD'ye dönmeyeceği iddia edilmişti.
ABD basınında yer alan bilgiye göre ise Suudi Veliaht Prens İbn Selman'ın kardeşi ve aynı zamanda ABD Washington elçisi Halid bin Selman ölen ABD eski Başkanı George W. Bush'un cenazesine katılmak üzere ABD'ye gitti.
Washington'daki Suud elçiliği ABD basınının iddialarını doğrularken, Halid bin Selman'ın ülkeden kovulmayacağı ve görevine devam edeceği belirtildi.
KAŞIKÇI CİNAYETİNE KARIŞMAKLA SUÇLANIYOR
Washington Post gazetesinin iddialarına göre Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Halid bin Selman'ın büyük bir payı bulunuyor.
Kaşıkçı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Kaşıkçı'yı konsolosluğa gitmesi konusunda ikna ettiği ve kişisel garanti verdiği iddia ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.