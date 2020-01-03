star.com.tr 03.01.2020 10:54 - Güncelleme: 03.01.2020 10:59

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda araçlarını hedef alan bir füze saldırısı sonucu öldürüldüğünü bildirdi.

Haşdi Şabi'nin ABD ve İsrail'i suçlaması ve İran'dan gelen açıklamaların ardından İsrail, İran'dan gelebilecek tehditler nedeniyle alarma geçti.

Hermon Dağı'nın ziyarete kapandığı yönündeki iddialar, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi Twitter hesaplarından doğrulandı.

Haberlerin ardından İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Süleymani'nin ölümünden sonra olası tedbirleri ele almak için üst düzey güvenlik ve ordu yetkilileriyle bir toplantı düzenlediği bildirildi.

İsrail'deki alarm durumu, İran dini lideri Ali Hamaney, Kudüs komutanının ölümünün ABD ve İsrail'e karşı direniş motivasyonunu sadece iki katına çıkaracağını belirtmesiyle başladı.

Süleymani, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin Haşdi Şabi taraftarları tarafından işgal edilmesinden sonra, birkaç üst düzey Haşdi Şabi üyesi ile birlikte öldürüldü.