İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6014
  • EURO
    51,4164
  • ALTIN
    6650.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kasım Süleymani'nin ABD'de ikamet eden yeğeni ve kızı gözaltına alındı
Dünya

Kasım Süleymani'nin ABD'de ikamet eden yeğeni ve kızı gözaltına alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılında ABD'nin hava saldırısı ile öldürülen İran Devrim Muhafızları (DMO) Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'de ikamet eden yeğeni Hamide Süleymani Afşar ve kızının gözaltına alındığını açıkladı.

4 Nisan 2026 Cumartesi 21:12
Kasım Süleymani'nin ABD'de ikamet eden yeğeni ve kızı gözaltına alındı
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020'de ABD tarafından Irak'ta düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutan Kasım Süleymani'nin ABD'deki iki yakınının oturma izinlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, Süleymani'nin yeğeni Hamide Süleymani Afşar ve kızının oturma izinlerinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından iptal edildiğini ve bu kişilerin federal ajanlar tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Hamide Süleymani Afşar ve kızı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) nezaretinde bulunuyor" denildi.

Bakanlık, Afşar'ın İran hükümetini ve propagandasını desteklediğini ayrıca Afşar'ın eşinin de ABD'ye girişine yasak getirildiğini duyurdu. Gözaltı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın altıncı haftasına girmesinin ardından geldi.

İRANLI LARİCANİ'NİN KIZI VE DAMADININ OTURMA İZİNLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce yayınlanan bir açıklamada, Bakan Rubio'nun savaş sırasında öldürülen üst düzey İranlı yetkililer arasında yer alan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin kızı Fatma Ardeshir-Laricani ve eşi Seyed Kalantar Motamedi'nin oturma izinlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre İran'ın güvenlik politikalarının mimarı olarak bilinen ve mart ayı ortasında ABD ile İsrail'in hava saldırısı sırasında öldürülen Laricani'nin kızı ve damadı, artık ABD'de bulunmuyor ve haklarında ABD'ye giriş yasağı bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta sokak ortasında vahşet! İki kadını darp edip elini kolunu sallayarak gitti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.