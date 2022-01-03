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Dünya

Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İsrail haber siteleri hacklendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin 2'nci yılında İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi ile Maariv haber portalının Twitter hesabı hacklendi.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:19
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Jerusalem Post'un haberine göre, eylem İran'a yakın internet korsanları tarafından gerçekleştirildi.

İnternet korsanları, söz konusu iki platformda Süleymani'yi temsil ettiği düşünülen yumruk biçimindeki bir elden çıkan füzenin İsrail'in Dimona nükleer tesisine düştüğünü gösteren görseller paylaştı.

- "Size düşünmediğiniz şekilde yakınız"

Paylaşımda ayrıca "Size düşünmediğiniz şekilde yakınız." ifadesine yer verildi.

Haberde, internet korsanlarının "İran'dan mı yoksa bu ülkeye destek veren dışarıdaki gruplardan mı olduğunun ise henüz netleşmediğine" dikkati çekildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.

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