Karadağ'da Türk vatandaşlarının iş yerlerini hedef alan saldırılar ve artan gerilimin ardından en yetkili isimlerden biri, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, yaşananların perde arkasını ve iki ülke ilişkilerinin geleceğini anlattı. Bakan İbrahimoviç, yaşanan olayların "kötü niyetli gruplar" tarafından Türkiye ile Karadağ arasındaki mükemmel ilişkileri bozmak için kullanıldığını deşifre ederken, Türk vatandaşlarına yönelik vize kararının nedenlerini açıkladı ve "vize kolaylığı sağlayacağız" mesajı verdi.

"TÜRKİYE İLE MÜKEMMEL İLİŞKİLERE SAHİBİZ, BU OLAY ZARAR VERMEYECEKTİR"

AHaber'e konuşan Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, başkent Podgorica'da yaşanan ve Türk vatandaşlarının da karıştığı olayın ardından, bazı çevrelerin bunu bir genelleme ve toplu suçlama aracına dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ancak iki ülke arasındaki dostluğun bu tür provokasyonlardan etkilenmeyecek kadar güçlü olduğunun altını çizdi.

"İki ülke arasındaki iyi, hatta mükemmel diyebileceğimiz dostane ilişkiler bu olaydan zarar görmeyecektir. İki ülke arasında son derece iyi ilişkilerimiz vardır; siyasi düzeyde de müttefikiz, NATO'da birlikteyiz. Ayrıca izleyicilerinizin bilmesi gereken önemli bir nokta, doğrudan yabancı yatırımların %20'sinden fazlasının Türk yatırımları olduğudur. Bu yıl bu miktar yaklaşık 92 milyon eurodur. İlişkilerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ve biz bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz."

"TÜRKLERLE İLGİLİ KASITLI MANİPÜLASYON YAPILDI"

Bakan İbrahimoviç, olayların büyümesinin arkasında kasıtlı bir dezenformasyon ve manipülasyon kampanyası olduğunu açıkladı. Karadağ'daki tüm yabancıların Türk olduğu yönünde yalan haberler yayılarak halkın tedirgin edilmeye çalışıldığını, ancak bu oyunun bozulduğunu söyledi.

"Bu söylem kötü niyetli kişiler ve ne yazık ki bölgedeki bazı siyasi çevreler tarafından kullanıldı. Onlar, Karadağ'daki yüz binlerce yabancının hepsinin Türk vatandaşı olduğu yönünde yanlış bilgiler yaydılar. Bu kasıtlı olarak kamuoyunu tedirgin etmek amacıyla yapıldı. Gerçek şu ki, Karadağ'da bulunan 100 binden fazla yabancı arasında yalnızca yaklaşık 13.500'ü Türk vatandaşıdır — ve onlar burada hoş karşılanan insanlardır. Vatandaşlarımız artık çok iyi biliyorlar ki, bu çok sofistike bir girişimdi; amacı, Karadağ'ın en değer verdiği şeyleri sarsmaktı."

"DOSTUM HAKAN FİDAN İLE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Kriz anında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sürekli temas halinde olduklarını belirten İbrahimoviç, iki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki iş birliğini daha da güçlendirme kararı aldıklarını ifade etti.

"İki ülke arasındaki ilişkiler ne kadar iyiyse, aynı şekilde dostum ve mevkidaşım Hakan Fidan ile ilişkilerimden de büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm konularda düzenli iletişim halindeyiz. Bu talihsiz olay yaşandığında, değerli dostum beni aradı; bilgi alışverişinde bulunduk. Özellikle güvenlik kurumlarımız arasında iş birliğini güçlendirmemiz gerektiği sonucuna vardık."

"TÜRKLERE VİZE KOLAYLIĞI SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan İbrahimoviç, Türk vatandaşlarına yönelik alınan vize kararının nedenlerini de A Haber'e açıkladı. Kararın "geçici" olduğunu vurgulayan Bakan, kamu düzenini koruma ve vizesiz rejim sırasında yaşanan bazı suistimalleri tespit etme amacı taşıdığını belirtti. Ancak Türk vatandaşları için özel bir kolaylık sağlanacağının da müjdesini verdi.

"Karadağ hükümeti 27 Ekim'de aldığı kararla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı almıştır. Bu uygulama yarın yürürlüğe girecektir. Türk vatandaşlarının bilmesi gereken önemli bir şey var: Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının vize alım sürecini kolaylaştırmak için her türlü çabayı gösterecektir. Türkiye ile iyi ilişkilerimizi sürdürmeye kararlıyız ve tüm Türk vatandaşlarını Karadağ'ı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, yasal koruma altında olacaklar ve her zaman hoş karşılanacaklardır."

Karadağ'ın kararına içeriden tepki

Karadağ'daki olaylara ilişkin Türkiye'den açıklama