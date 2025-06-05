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Dünya

Kassam Tugayları 12'den vurdu: İsrail buldozeri Yasin-105 ile havaya uçtu

Gazze'de sistematik katliamlarına devam eden işgalci İsrail, Kassam Tugaylarının gazabına uğradı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir grup işgalci İsrail askeri ile İsrail ordusuna ait bir buldozeri Yasin-105 ile bertaraf ettiğini duyurdu.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Kassam Tugayları 12'den vurdu: İsrail buldozeri Yasin-105 ile havaya uçtu
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Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Han Yunus'un güneyindeki Maan bölgesinde Murtaca kavşağı yakınlarında İsrail ordusuna ait D9 tipi buldozerin Yasin-105 roketiyle hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca Han Yunus'un güneyindeki Kızan Neccar bölgesindeki Ümmü Habibe Camisi yakınlarında toplanan İsrail askerlerinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Aksa Şehitleri Tugayı'na bağlı birlikle işbirliği içerisinde Han Yunus'un güneydoğusundaki İsrail askerlerinin havan topuyla hedef alındığı videoyu yayınladı.

Filistinli gruplar konuya ilişkin detaylı bilgi vermezken İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 530 kişi yaralandı.

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