İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2024 Pazartesi / 3 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7185
  • EURO
    33,1575
  • ALTIN
    1996.49
  • BIST100
    9174.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kassam Tugayları: Ağır yaralanan 8 esirden 3'ü öldü
Dünya

Kassam Tugayları: Ağır yaralanan 8 esirden 3'ü öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ağır yaralanan 8 esirden 3'ünün öldüğünü duyurdu.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 21:24 - Güncelleme:
Kassam Tugayları: Ağır yaralanan 8 esirden 3'ü öldü
ABONE OL

Kassam tarafından esirlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ne dün düzenlenen saldırılarda ağır yaralandığını duyurduğumuz 8 İsrailli esirden 3'ü öldü." ifadesine yer verildi.

Ölen esirlerin isimleri ve fotoğraflarının, diğer yaralıların akıbetleri netleşince açıklanacağı aktarıldı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 96 saatte 2 İsrailli esirin öldüğü, 8'inin ağır yaralandığı belirtilmişti.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam Tugayları
  • gazze
  • esir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.