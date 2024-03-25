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Dünya

Kassam Tugayları, Aşdod'u roketlerle hedef aldı!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki Aşdod kentine roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 17:17 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, Aşdod'u roketlerle hedef aldı!
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Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarının, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasına karşılık olarak Aşdod'u roketlerle hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den atılan roketlerin adından Aşdod'da uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

İsrail devlet Televizyonu KAN ise 2 aydan sonra ilk defa Aşdod'da sirenlerin çaldığı bilgisini geçti.

Haberde, Gazze'den Aşdod'a 8 füze atıldığı, füzelerin bazılarının imha edildiği bazılarının ise açık araziye düştüğü aktarıldı. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Roket
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  • Kassam Tugayları

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