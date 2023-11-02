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Dünya

Kassam Tugayları bombayı İsrailli askerlerin üzerine böyle bıraktı!

Kassam Tugayları İsrail askerlerine dron ile yaptığı saldırının görüntüsünü yayınladı.

2 Kasım 2023 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Kassam Tugayları bombayı İsrailli askerlerin üzerine böyle bıraktı!

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Gazze'nin Beyt Hanun kentinde İsrail askerlerine dron ile yaptığını duyurduğu saldırının görüntüsünü yayınladı.

KASSAM TUGAYLARI: GAZZE'NİN KUZEYİNDE 2 İSRAİL TANKINI İMHA ETTİK

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.

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