Kassam Tugayları bombayı İsrailli askerlerin üzerine böyle bıraktı!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Gazze'nin Beyt Hanun kentinde İsrail askerlerine dron ile yaptığını duyurduğu saldırının görüntüsünü yayınladı.

KASSAM TUGAYLARI: GAZZE'NİN KUZEYİNDE 2 İSRAİL TANKINI İMHA ETTİK



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.



Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.