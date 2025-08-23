Kassam Tugayları duyurdu: İsrail tankını havaya uçurduk

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin güneyinde, Ravda bölgesinin doğusunda 2 Siyonist (İsrail) tankını yüksek patlayıcı kara mayınlarıyla hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, saldırının ardından olay yerine bir İsrail kurtarma ekibinin geldiğinin gözlemlendiği belirtilerek, saldırıda İsrail ordusunda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Böylece, İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen asker sayısı 899'a yükseldi.

Uluslararası kaynaklara göre İsrail, Filistinli grupların saldırıları sonucu yaşanan kayıplar hakkında medyaya sıkı bir askeri sansür uyguluyor. Bunun nedenleri arasında kamuoyunun moralini koruma çabası da gösteriliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılarla katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma yönündeki çağrılarını ve kararlarını görmezden gelen saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 114'ü çocuk olmak üzere 281 kişi kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.