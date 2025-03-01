Kassam Tugayları'nın yayınladığı görüntülerde, biri serbest bırakılan İsrailli iki esir kardeşin, serbest bırakılmadan bir gün önce sarılarak ve ağlayarak vedalaştığı görülüyor.

Gazze'de kalan esir kardeş, esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında salıverilen kardeşinden, "anlaşmanın ikinci aşaması onaylanana kadar gösterilere devam etmelerini" istiyor.

"Kardeşim yarın serbest kalacağı için çok mutluyum ama herkesi çıkarın. Aileler arasında ayrım yapmayın. Hayatımızı mahvetmeyin." diyen İsrailli esir, kardeşine "Anneme, babama herkese söyle. Hükümet anlaşmayı imzalayana kadar gösterilere devam etsinler." dedi.

İsrailli esir, "Ben bağırmak istemiyorum, sakince konuşuyorum. Kardeşim buradan çıkacak, ben kalacağım ve sizin ikinci aşamayı tamamlamak istemediğinizi artık duymak istemiyorum. Siz delirdiniz mi?" diye konuştu.

Netanyahu hükümetine seslenen esir ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Daha kaç kişiyi öldürmek istiyorsunuz? Kimin öldüğü önemli değil. Filistinli, İsrailli, Müslüman... Diyorsunuz ki: Hadi herkesi öldürelim. İkinci ve üçüncü aşamayı imzalayın. Savaşa son verin. Öldürdüğünüz yeter, başkalarının hayatını mahvettiğiniz yeter. Bazen yiyorum ve içiyorum. Bazen iyiyim, bazen iyi değilim. Hamas beni koruyor ama yeter artık. Yeter, yeter. Beni buradan çıkarın, herkesi çıkarın. Burada kalamam. Yeter. Netanyahu imza at!"

Görüntülerde salıverilen İsrailli esirin ağlayıp kardeşine sarılarak, "Kardeşimi ölüme mi terk etmek istiyorsunuz?" ifadelerini kullandığı görüldü.

Hamas, dün Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasına, tüm ayrıntıları ve hükümleriyle tam bağlı ve anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

"Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının tek yolunun müzakereler ve sadece üzerinde anlaşılan kurallara uymak olduğu" vurgulanan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin anlaşmadan geri adım atma ve anlaşmayı engelleme girişimlerinin, tutsaklar ve aileleri için sadece daha fazla acıya yol açacağı kaydedilmişti.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki sağ 25 esir ile İsrail saldırılarında öldüğü açıklanan 8 esirin cenazesi teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.