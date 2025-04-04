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Dünya

Kassam Tugayları, Hasan Ferhat'ın ölümünü doğruladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde sabah saatlerinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında Kassam komutanlarından Hasan Ahmed Ferhat ile oğlu ve kızının öldüğünü doğruladı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, Hasan Ferhat'ın ölümünü doğruladı
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Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, "Hasan Ahmed Ferhat Ebu Yasir, kızı Canan Ferhat ve oğlu Hamza Ferhat, İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentindeki evine düzenlediği alçak bir suikast sonucu şehit olmuştur." denildi.

Açıklamada, "Filistin topraklarında ve yurt dışındaki mücahitlerimize karşı yürütülen bu alçak suikast politikalarının, cihat ve direniş yolundaki kararlılığımızı asla kıramayacağını bir kez daha vurgulamaktayız." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hamas'ın komutanlarından Hasan Ahmed Ferhat'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam
  • hava saldırısı

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