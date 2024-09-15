Kassam Tugayları: Husilerin kullandığı silah savaşın seyrini etkileyecek

Kassam Tugaylarının Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram sayfasından, Husilerin Tel Aviv yakınlarında askeri bir hedefi vurmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in yeni cephelerde savaşı genişletmek konusunda acziyet yaşadığını ifade ederek Husilerin Tel Aviv saldırısının "nitelikli bir sıçrama" anlamına geldiğini kaydetti.



Husilerin saldırısına dair Ebu Ubeyde şunları ifade etti:

"Operasyonda kullanılan silahın mahiyeti, hedef tercihi ve Yemen'deki kardeşlerimizin bizimle paylaştığı diğer detaylar, Aksa Tufanı'nın seyri ve sonuçları üzerinde önemli etkileri olacak niteliksel bir değişimdir. Siyonist oluşum Gazze bataklığında batmayı sürdürüyor, bugün kendileri ve müttefikleri bir füzeye karşı koymak ve düşürmek konusunda başarısız oldular."



Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının çaldığı belirtilmişti.