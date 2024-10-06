İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kassam Tugayları, işgalci İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu
Dünya

Kassam Tugayları, işgalci İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerini hedef aldığını, askerlerden ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

AA6 Ekim 2024 Pazar 19:12 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, işgalci İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu
ABONE OL

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Havuz bölgesinde İsrail askerlerinin girdiği evde daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Evin içinde bulunan yaklaşık 10 İsrail askerinden ölen ya da yaralananlar olduğu kaydedildi.

Kassam Tugaylarının ayrıca çevresinde İsrail askerlerinin bulunduğu "Merkava 4" tipi bir tankı hedef aldığı belirtilen açıklamada, yaralı ve ölüleri almaya gelen kurtarma ekiplerine de antipersonel mühimmatla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Beyt Hanun kentinin doğusundaki Benat Caddesi üzerinde bulunan bir İsrail askerinin de Kassam mensuplarının keskin nişancı atışıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

  • İzzeddin el-Kassam
  • Gazze Şeridi
  • İsrail askerleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.