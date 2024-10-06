Kassam Tugayları, işgalci İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Havuz bölgesinde İsrail askerlerinin girdiği evde daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak ettiği belirtildi.



Evin içinde bulunan yaklaşık 10 İsrail askerinden ölen ya da yaralananlar olduğu kaydedildi.

Kassam Tugaylarının ayrıca çevresinde İsrail askerlerinin bulunduğu "Merkava 4" tipi bir tankı hedef aldığı belirtilen açıklamada, yaralı ve ölüleri almaya gelen kurtarma ekiplerine de antipersonel mühimmatla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Beyt Hanun kentinin doğusundaki Benat Caddesi üzerinde bulunan bir İsrail askerinin de Kassam mensuplarının keskin nişancı atışıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

