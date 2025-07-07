İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0352
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4285.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kassam Tugayları, İsrail askerlerini hedef aldı
Dünya

Kassam Tugayları, İsrail askerlerini hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerleri ile Gazze sınırındaki yerleşim yerlerini hedef aldığını duyurdu.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 00:04 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini hedef aldı
ABONE OL

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un kuzeyindeki Es-Satr ve Karara bölgelerinde İsrail askeri birliklerinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Han Yunus'un doğusuna tekabül eden Nirim ve Ein HaShlosha yerleşimlerinin ise 114 mm'lik kısa menzilli roketlerle hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatılan bir roketin İsrail topraklarına düştüğü ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu ise roketin yerleşim biriminde maddi hasara yol açtığını aktardı.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam
  • Han Yunus

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.