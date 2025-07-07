Kassam Tugayları, İsrail askerlerini hedef aldı

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un kuzeyindeki Es-Satr ve Karara bölgelerinde İsrail askeri birliklerinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Han Yunus'un doğusuna tekabül eden Nirim ve Ein HaShlosha yerleşimlerinin ise 114 mm'lik kısa menzilli roketlerle hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatılan bir roketin İsrail topraklarına düştüğü ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu ise roketin yerleşim biriminde maddi hasara yol açtığını aktardı.