Kassam Tugayları soykırımcı İsrail'i vurdu

El-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roketli saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almasına karşılık gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda kaç roket kullanıldığı ve tahribata ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 10 roket fırlatıldığını, bunların 5'inin engellendiğini, 5'inin ise farklı noktalara isabet ettiğini bildirdi.

İbranice yayın yapan Kanal 12 televizyonu, sirenlerin Aşdod, Askalan ve Tel Aviv kentinin güneyindeki Şifla bölgesinde çaldığını aktardı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde ise roketlerden birinin Askalan'a doğrudan isabet ettiği ve 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bölgede maddi hasarın meydana geldiği belirtilen haberde, "şans eseri" ölen olmadığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin ana batarya bileşenlerinin İsrail'e ulaştığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ocakta başkanlık görevine başlamasının ardından ikinci kez Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." dedi.

05.04 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan'dan ABD'ye gitti.

05.02 İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bir gazeteci hayatını kaybetti ve çok sayıda gazeteci de yaralandı. Saldırıda yaralanan gazeteciler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

01.52 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

01.49 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti için yayımladığı yeni "tahliye emriyle" Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor.

00.10 ABD'nin Dallas kentinde, İsrail destekçisi gösterilerde Gazze'deki Hamas'ın İsrailli çocuk ve kadınlara tecavüz ettiği yönünde bilgiler yayan bir hahamın bir çocuğa cinsel taciz suçlamasından gözaltına alındığı belirtildi.

00.00 Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresinde yer alan İsrail işgali altındaki Aşdod kentinin bir dizi roketle vurulduğunu duyurdu. Roketlerden birinin İsrail'in Askalan kentine isabet etmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail polisi, bölgede önlem aldı.