Kassam Tugayları: İsrailli bir esirin cesedini bulduk ancak teslim işlemi sahadaki koşullara bağlı

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında canlı esirleri teslim eden Hamas, ölen esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.

Ancak İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu durum da arama çalışmalarını sekteye uğratıyor.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bir cesedin daha bulunduğu ve şartların uygun olması durumunda bugün teslim edileceği kaydedildi.

İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir saldırının, cesetleri arama, enkaz altından çıkarma ve teslim çalışmalarını sekteye uğratacağı ifade edildi.

Hamas, daha önce İsrail'e 13 ceset teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetmişti.