Kassam Tugayları'ndan İsrail'e karşı yeni hamle: Esirlerin veda fotoğrafı yayınlandı

İsrailli 47 esirin bulunduğu fotoğrafların üst kısmına Arapça ve İbranice olarak, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun inadı ve (Genelkurmay Başkanı Eyal) Zamir'in teslimiyeti nedeniyle: Gazze kentindeki operasyonun başlamasıyla bir veda fotoğrafı." ifadesi yazıldı.

- FOTOĞRAFLARDA 1986'DAN BERİ KAYIP ASKER "RON ARAD" DETAYI

Esirler numaralandırılırken her rakamın yanına 1986'da Güney Lübnan'da kaybolan İsrailli pilot Ron Arad'ın adının yazılması dikkati çekti.

İsrail medyasına göre Arad, Lübnan'daki "Emel Hareketi" tarafından yakalanmış ve 1985-2000 yıllarında İsrail'le çatışma döneminde Hizbullah'a teslim edilmişti.

Ancak eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 2006'da bir televizyon röportajında "Arad'ın akıbetini bilmediğini, muhtemelen ölmüş veya kaybolmuş olduğunu" söylemişti.

- "NETANYAHU, İSRAİLLİ ESİRLERİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞKEN BİZ ONLARIN HAYATINI UMURSAYAMAYIZ"

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze kentine kara saldırısı başlatmasının ardından 18 Eylül'de bir açıklama yaparak ellerindeki İsrailli esirlere dikkati çekmişti.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu Gazze kentini işgal planıyla İsrailli esirleri öldürmeye karar vermişken Kassam'ın da artık esirlerin hayatını umursamayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor.

Askeri ve siyasi liderlerinize şunu söylüyoruz: Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak. Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız. Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak.

Size ek zayiat verdirecek sert bir yıpratma savaşına giriyorsunuz. Mücahitlerimizi araçlarınızın kabinlerine patlayıcı cihazlar yerleştirmeleri için eğittik. Buldozerleriniz başlıca hedefimiz olacak ve elimizdeki esir sayısı artacak."

