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Dünya

Kassam Tugayları: Refah'ta İsrailli askerler öldürüldü

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail ordusuna ait bir tankın imha edildiğini ve askerlerin öldürüldüğünü açıkladı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 23:10 - Güncelleme:
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrailli askerler öldürüldü
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Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs'tan bu yana karadan işgalin sürdüğü Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesinde İsrail güçlerinin hedef alındığı belirtildi.

Birkaç gün süren takibin ardından İsrail zırhlı güçlerine El-Bahr Caddesi üzerinde pusu hazırlandığı, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait Merkava tankının geçtiği sırada döşenen mayının patladıldığı kaydedildi.

Saldırı sonucunda tankın imha edildiği ve içerisindeki askerlerin hayatını kaybettiği bilgisi verilirken, "askerlerin cesetlerinin ve tankın enkazının kaldırılmasının saatler sürdüğü" ifade edildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

  • Kassam Tugayları
  • Gazze
  • Refah bölgesi

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