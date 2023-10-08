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Dünya

Kassam Tugayları, Sderot yerleşim birimini 100 roketle vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail bölgelerine yönelik yeni 'sızma operasyonları' gerçekleştirildiğini ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillere ait evleri hedef almasına yanıt olarak Sderot yerleşim birimine 100 roket atıldığını belirtti.

AA8 Ekim 2023 Pazar 13:19 - Güncelleme:
Kassam Tugayları, Sderot yerleşim birimini 100 roketle vurdu
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sderot'un 100 roketle vurulduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail'e yeni sızma girişimleri olduğunu, sahadaki gruplara takviye yapılmasına ek olarak, sahadaki güçlerin yenileriyle değiştirildiğini ifade etti.

Ebu Ubeyde, saldırıların devam edeceğini belirterek, "tüm halka ve ümmete bu mücadeleye katılma" çağrısında bulundu.

Kassam Tugayları aynı konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, "bu gece ve sabah saatlerinde işgal altındaki topraklardaki çok sayıda bölgede yer alan birliklerine güç ve teçhizat takviyesi için sızma operasyonları gerçekleştirildiği, bunlar arasında Refah eksenindeki Sufa, Kibbutz Sufa, Holit, Yated bölgelerinin bulunduğunu" aktardı.

Kassam Tugayları bir diğer açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillere ait evleri hedef almasına tepki olarak Sderot yerleşim birimine 100 roket atıldığını ifade etti.

- NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı bir başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

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